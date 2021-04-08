Строительство второй нитки водовода в Симферополе обойдется в 336 млн рублей

До 31 января 2024 года в Симферополе должно быть завершено строительство 2-й нитки водовода от водопроводной насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений «Петровские скалы».

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Стройдемсервис» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство водовода (2-я нитка) от ВНС 1-го подъема до ВОС «Петровские скалы» в г. Симферополь», — сказано в документе.

Цена контракта составляет 336 миллионов 601 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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