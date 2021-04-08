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Происшествия

Симферопольцу грозит 15 лет тюрьмы за страсть к «солям»

В Симферополе на улице Севастопольской у водителя «Жигули» нашли пакет с наркотиком.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

28-летний местный житель вызвал подозрения своим неадекватным поведением. Полицейские предположили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра он достал из брюк полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета, пояснив, что это наркотик.

На месте происшествия следственно-оперативная группа нашла в автомобиле симферопольца еще один пакет с аналогичным веществом, но весом в 100 раз больше.Экспертиза показала, что в пакете было наркотическое средство – производное N – метилэлэфедрона. Общая масса его составила около 350 граммов, что считается «особо крупным размером».

Мужчина объяснил, что пакет с «солью» нашел в лесу и держал при себе для личного употребления. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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