Происшествия
Симферопольцу грозит 15 лет тюрьмы за страсть к «солям»
В Симферополе на улице Севастопольской у водителя «Жигули» нашли пакет с наркотиком.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
28-летний местный житель вызвал подозрения своим неадекватным поведением. Полицейские предположили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра он достал из брюк полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета, пояснив, что это наркотик.
На месте происшествия следственно-оперативная группа нашла в автомобиле симферопольца еще один пакет с аналогичным веществом, но весом в 100 раз больше.Экспертиза показала, что в пакете было наркотическое средство – производное N – метилэлэфедрона. Общая масса его составила около 350 граммов, что считается «особо крупным размером».
Мужчина объяснил, что пакет с «солью» нашел в лесу и держал при себе для личного употребления. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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