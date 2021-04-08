Симферополь накрыло апрельским снегопадом

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Утром 8 апреля Симферополь накрыл снегопад, который не прекращается в течение нескольких часов.

Оказавшись на земле, снег сразу тает.

«Весна в Крыму в этом году холодная, многие деревья до сих пор не цветут, но пока весна балует нас осадками, хотя лето синоптики обещают снова засушливое в Крыму. Симферопольское и Тайганское водохранилища остаются маловодными, несмотря на весенние осадки. Тем не менее аграрии довольны, осадки способствуют росту озимых зерновых и урожай на них ожидается неплохой», – рассказал активист общественного движения «Свободный Крым» Решад Меметов.

Растаявший снег образовал большие лужи на улицах Симферополя. Проблем в работе общественного транспорта непогода не создала.

В среду, 7 апреля, на полуострове объявили экстренное штормовое предупреждение. Синоптики сообщили, что в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым снова идут снег и дожди: объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время погода в Крыму снова испортится, предупреждает МЧС Крыма.

Прогноз погоды в Крыму на среду 7 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 апреля.

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