Севастополь снова пересмотрит проект железной дороги в Инкермане

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Строительство железнодорожной ветки в Севастополе в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане снова осталось без проекта.

Второй вариант проекта, для которого нужно было, по плану, прорубать тоннель через Инкерманскую скалу, под большим сомнением, об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с жителями Инкермана.

Глава города напомнил, что ранее Севастополь уже отказался от первого варианта переноса железной дороги, потому что новый проект захватил участок, на котором в данный момент в рамках ФЦП строится стадион. Второй проект пока что тоже вызывает большие сомнения и скорее всего будет отправлен на пересмотр.

«Проект, который сейчас начали обсуждать, предполагал сдвиг ветки вправо с обходом стадиона – но тогда он бы попадал на недавнюю (жилую – ред.) застройку. Понятно, что при хорошем правильном подходе, при компенсационных выходах это, наверное, можно было бы решить. Хотя не очень бы хотелось, потому что люди уже спланировали свою жизнь и, наверное, принимали решение обдуманно, когда вкладывались здесь в строительство жилья. И второй вопрос: этот вариант все равно не исключает тоннеля, прохода под горой – и там много вопросов с точки зрения сохранения памятника (крепости Каламита – ред.). Проектные решения ни в коем случае не должны создавать для него новые угрозы. На этом мы сейчас остановились и все ушли думать», - пояснил Развожаев.

По словам чиновника, возможно, будет готовиться третье решение, которое не затронет ни жилищное строительство в Инкермане, ни Инкерманскую скалу с расположенной на ней крепостью. Любые новые проектные решения будут в обязательном порядке обсуждаться с жителями Инкермана, пообещал Развожаев.

«Когда проект будет готов, его точно так же направят в правительство, мы это обязательно публично обсудим, обязательно проведем еще раз встречу. Это еще минимум полгода на все исследования. Я вас хочу успокоить: без нашего с вами решения никакой проект реализовываться не будет, - заверил он. – Никто никуда не спешит, никаких быстрых и срочных решений здесь быть не может: если уже делать, то делать хорошо, добротно, на века и чтобы это действительно принесло пользу».

Строительство железной дороги в обход Инкерманского монастыря было включено в ФЦП в феврале 2021 года. Основная задача проекта – перенести транспортную артерию подальше от монастыря, поскольку исследования показали, что движение транспорта оказывает медленное, но негативное влияние на состояние и монастырских построек, и крепости Каламита, расположенной над монастырем, которая является объектом культурного наследия федерального значения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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