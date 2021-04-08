Водный кризис
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Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем
фото © lenta.ru
В Азовском море начались разведывательные работы по поиску запасов пресной воды. Такое заявление сделал вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Об этом пишет РИА Новости.
О планах начать бурение скважин на дне Азовского моря сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания в режиме видеомоста под председательством президента страны Владимира Путина, сообщалось ранее. По мнению ученых, под водоемом залегают так называемые пра-русла полноводных рек Дон и Кубань, и могут располагаться водоносные слои.
«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», – сказал Кабанов.
Он отметил, что ответственная миссия возложена на одну из ведущих компаний этого направления. Основные цели работ – поиск и исследование объемов подземных водных запасов в этом районе, а также целесообразность ее применения в бытовых нуждах.
Кроме того, на территории Симферопольского и Бахчисарайского районов ведется разработка еще нескольких подземных месторождений. Предварительные итоги исследований должны быть получены к концу июня этого года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем
В Азовском море начались разведывательные работы по поиску запасов пресной воды. Такое заявление сделал вице-премьер РК Евгений Кабанов.
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