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Водный кризис

Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем

19:32 четверг, 8 апреля 2021
Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем

фото © lenta.ru

В Азовском море начались разведывательные работы по поиску запасов пресной воды. Такое заявление сделал вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Об этом пишет РИА Новости

О планах начать бурение скважин на дне Азовского моря сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания в режиме видеомоста под председательством президента страны Владимира Путина, сообщалось ранее. По мнению ученых, под водоемом залегают так называемые пра-русла полноводных рек Дон и Кубань, и могут располагаться водоносные слои.

«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», – сказал Кабанов.

Он отметил, что ответственная миссия возложена на одну из ведущих компаний этого направления. Основные цели работ – поиск и исследование объемов подземных водных запасов в этом районе, а также целесообразность ее применения в бытовых нуждах.

Кроме того, на территории Симферопольского и Бахчисарайского районов ведется разработка еще нескольких подземных месторождений. Предварительные итоги исследований должны быть получены к концу июня этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Водный кризис
Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем

Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем

В Азовском море начались разведывательные работы по поиску запасов пресной воды. Такое заявление сделал вице-премьер РК Евгений Кабанов.

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