Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.4
воздух +7
море +9

Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 апреля

00:23 четверг, 8 апреля 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (в восточных районах очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ветер порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 85 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 7 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 6 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 6 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 апреля.

Власть
Аксенов неожиданно решил выступить за прямые выборы мэров городов в Крыму

Аксенов неожиданно решил выступить за прямые выборы мэров городов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает сделать выборной должность глав администраций городов и районов в Крыму с 2024 года.

Общество
Какой сегодня праздник 8 апреля

Какой сегодня праздник 8 апреля фото

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.

Происшествия
В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации