Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (в восточных районах очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ветер порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 85 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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