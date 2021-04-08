По безводному Крыму потекли мусорные реки

фото © Ольга Карпенко|Facebook

Русло речки Славянки, притока Салгира, забито строительным и бытовым мусором.

Фотографии экологического бедствия обеспокоенные крымчане опубликовали в социальных сетях.

Как сообщила жительница Симферополя Ольга Карпенко, затор в русле реки образован в районе поворота на село Мирное Симферопольского района.

«Там таких заторов и ниже по течению достаточно. Славянка — сточная канава, там и пена, и вода периодически окрашиваются в какой-нибудь цвет, и мусор регулярно», — перечислила наша собеседница.

Напомним, не так давно именно воды Славянки окрашивались в молочный цвет из-за сбросов неизвестного происхождения выше по течению. Тогда выяснилось, что река протекает через территорию нескольких закрытых предприятий, куда экологи попасть не могут.

Как сообщил глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов, пару дней назад русло было чистым. По его предположению, мусор могло принести течением.

«Сейчас как раз разбираемся с этой проблемой. Я поручил главе поселения совместно с Минэкологии решить этот вопрос», — рассказал Алексанов.

В Минэкологии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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