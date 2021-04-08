На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта

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Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика строительства трассы – АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Движение по Президентской дороге и седьмому этапу «Тавриды» временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли», – сообщил Назаров.

Въезд в Севастополь осуществляется по старому маршруту – через село Верхнесадовое. «О сроках восстановления движения через седьмой этап «Тавриды» и Президентскую дорогу будет сообщено дополнительно», – добавил Назаров.

Седьмой этап «Тавриды» начинается от транспортной развязки на админгранице Крыма и Севастополя и заканчивается примыканием к Президентской дороге, сразу за ним и до Ялтинского кольца ведется строительство восьмого этапа. Контракт на его строительство был заключен в июне 2020 года. Генподрядчиком выбрана компания, построившая предыдущие семь этапов «Тавриды», – АО «ВАД».

Участок трассы будет построен в две очереди, в рамках первой предусмотрена реконструкция дороги Севастополь – Инкерман протяженностью 6,2 километра, в частности, реконструкция существующей транспортной развязки и путепровода через улицу Чернореченскую и железнодорожные пути, путепровода через улицу Нефтяную и моста через реку Черная.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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