Происшествия
Крымчанин по ошибке сжег чужой автомобиль
В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Прибыв по адресу, указанном в сообщении, полицейские осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. В результате была получена информация о недавно произошедшем конфликте между двумя мужчинами, однако к потерпевшему это ни каким образом не относилось.
При проведении проверки сотрудники полиции обратили внимание, что поврежденный автомобиль — такого же цвета и такой же марки, как у одного из участников недавнего конфликта. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и место проживания второго участника ссоры, которым оказался житель Симферополя.
В ходе следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Мужчина признался в поджоге автомобиля, а также пояснил, что он перепутал машины и хотел поджечь автомобиль своего неприятеля, с которым ранее конфликтовал.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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