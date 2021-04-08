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Происшествия

Крымчанин по ошибке сжег чужой автомобиль

08:21 четверг, 8 апреля 2021

В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Прибыв по адресу, указанном в сообщении, полицейские осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. В результате была получена информация о недавно произошедшем конфликте между двумя мужчинами, однако к потерпевшему это ни каким образом не относилось.

При проведении проверки сотрудники полиции обратили внимание, что поврежденный автомобиль — такого же цвета и такой же марки, как у одного из участников недавнего конфликта. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и место проживания второго участника ссоры, которым оказался житель Симферополя.

В ходе следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Мужчина признался в поджоге автомобиля, а также пояснил, что он перепутал машины и хотел поджечь автомобиль своего неприятеля, с которым ранее конфликтовал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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