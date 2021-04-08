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Общество

Крымчане временно отказываются от мяса

07:41 четверг, 8 апреля 2021
Крымчане временно отказываются от мяса

фото © pixabay.com

Спрос на мясную продукцию в Крыму временно упал. Все дело в том, что с каждым годом на полуострове увеличивается численность людей, соблюдающих пост.

Об этом рассказала директор торговой сети «Яблоко» Татьяна Пикалова.

В этом году Великий пост длится с 15 марта по 1 мая. Так что с началом майских праздников продажи мяса вернутся к прежним показателям.

«Надо учитывать, что идет пост. В это время продажи по всей мясной группе падают. Тем более с каждым годом эта тенденция увеличивается», — отметила Пикалова.

Сейчас в лидеры продаж выходят орехи, каши, овощи и фрукты.

Отметим, потребление говядины в России в прошлом году снизилось на 3,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Показатель 2020 года стал минимальным за десять лет.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, спрос на говядину снизился из-за закрытия ресторанов в период пандемии, перехода на удаленную работу, экономии покупателей и неопределенности с доходами в будущем.

Директор торговой сети «Яблоко» Татьяна Пикалова сказала ForPost, что в Крым говядина всегда завозилась «дозированно» и поставки с материка всегда рассчитывались исходя и запросов потребителей.

«Говядины на полуострове мало. Своих племенных хозяйств нет. Этот продукт всегда завозили с материка. Поэтому каких-то существенных изменений в продажах мы не заметили», — добавила наша собеседница.

В тексте использованы материалы: Форпост

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