Когда на смену снегу в Крым придет потепление и дожди

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До конца четверга холодный фронт покинет Крым, а вместе с ним уйдет и снегопад.

Об этом сообщила начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

«Холодный фронт уже проходит территорию полуострова, к вечеру все закончится. В пятницу, субботу и воскресенье температурный фон днем увеличится: дневная температура +8-13. Ночная температура воздуха в столице около 0, на побережье до 5 градусов тепла, а на севере и в горах 1-2 градуса мороза», - рассказала Татьяна Любецкая.

Она отметила, что и на следующей неделе в Крыму погода будет достаточно переменчивой.

«На следующей неделе характер погоды неустойчивый. Временами, в отдельные дни – дождь, температура ночью 2-7 градусов выше нуля, днем - до 8-13 градусов со знаком плюс», - рассказала синоптик.

Кроме того, руководитель крымского Гдрометцентра отметила, что такая погода в средине весны – дело обычное.

«Это типичная погода для апреля. Просто прошлый апрель был достаточно сухим. Апрель – переходный месяц от холодного периода к теплому. Воздушные массы с севера часто проникают на полуостров», - пояснила Татьяна Любецкая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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