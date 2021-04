Какой сегодня праздник 8 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день цыган (International Roma Day)

Фото pixabay.com

Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.

На конгрессе также был создан Международный союз цыган (International Romani Union, IRU) и приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира.

Полагают, что первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.

День российской анимации

8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации, которая в 2012 году отметила свое 100-летие. Точнее – 100-летие со дня первой официальной анимационной премьеры в России.

Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

С тех пор российская анимационная школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать зрителей. Кстати, в истории не так много игровых фильмов, которые могли бы соревноваться с «мультиками» в долголетии и «преданности» зрителей.

Гавриил Благовест

Народный праздник «Гавриил Благовест» отмечается 8 апреля (по старому стилю - 26 марта). Христианская церковь в этот день празднует Собор Архангела Гавриила. К Архангелу Гавриилу обращаются с просьбой избавиться от простудного недуга, лихорадки. Молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных сомнений. Другие названия праздника: «День Архангела Гавриила», «Гавриил», «Гавриил и Василий», «Гавриил - выверни оглобли», «Благовестник».

Также сегодня, 8 апреля, отмечают такие праздники:

- День сотрудников военных комиссариатов

- Празднование Собора Архангела Гавриила

- Праздник куража

- День сброса зимней шкурки

- День рождения пожарной лестницы

- День рисования птиц (Draw a Bird Day)

- Фестиваль цветов (Хана Мацури) в Японии

- День здоровья на Кирибати

- День сотрудников органов по контролю наркотиков в Кыргызстане

- День музеев в Нидерландах

- День «Наше все» (National All Is Ours Day) в США

- День экономиста в Таджикистане

- День национального парка «Плитвицкие озера» в Хорватии

- День эмпанады (National Empanada Day) в США

- Международный день ТОП-менеджера

Сегодня именины празднуют: Василий, Сила, Степан, Евсевий, Гавриил, Агафон, Авив, Анна, Авраамий, Агн, Алла, Альберт, Анимаиса (Анимаида), Арпила, Вафусий, Верк, Гаафа, Дуклида, Игафракс, Ириний (Ириней), Иской, Кодрат, Констанс, Лариса, Малх, Мамика, Моика (Моико), Пуллий, Реас, Сигиц, Сонирил, Суимвл, Уирко (Вирко), Ферм, Филл.

Что происходило 8 апреля в прошлые годы

217 - мятеж против римского императора Каракаллы, во главе с префектом преторианцев Опеллием Макрином во время нового похода (217) против парфян.

1158 - князь Андрей Боголюбский закладывает Успенский собор во Владимире.

1525 - владение Тевтонского ордена превращены в новое государствоПруссию.

1766 - в США запатентована первая пожарная лестница.

1771 - Екатерина II предоставляет приказ организовать чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной чумы.

1783 - издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

1847 - арест в Киеве поэта Т.Г. Шевченко и историка М.И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевского братства.

1853 - открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1861 - расстреливается манифестация в Варшаве.

1872 - в Петербурге выходит первое русское издание «Капитала» Карла Маркса.

1901 - российская полиция устанавливает слежку за Лениным, который находится за границей.

1904 - Англия и Франция подписали соглашение, названное «Сердечно соглашением» (Антантой).

1919 - Украина провозглашена советской республикой.

1928 - Церковь в СССР лишена статуса юридического лица.

1930 - вышел на экраны кинофильм А. Довженко «Земля».

1966 - избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1986 - Горбачев Михаил Сергеевич во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».

1988 - СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

2001 - Церковь выступила против «Формулы-1»

2003 - под Каиром обнаружено древнейшее захоронение.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 апреля. Какие праздники будут завтра?

