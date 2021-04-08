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Происшествия

Избил до смерти: севастопольцу грозит до 15 лет заключения

40-летний житель Севастополя сядет на скамью подсудимых из-за гибели своего знакомого, которого он избил до смерти.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Нахимовского района Севастополя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили в ходе следствия, севастополец жил у своего знакомого в квартире. В один из вечеров вернувшись подвыпившим домой, он заподозрил хозяина в том, что тот потратил его «заначку». Мужчины поругались, ссора переросла в потасовку.

«В ходе ссоры мужчина нанес хозяину квартиры многочисленные удары, от которых впоследствии потерпевший скончался», - уточнили в пресс-службе.

Теперь мужчина официально обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд, процесса севастополец дожидается уже под арестом. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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