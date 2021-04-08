Власть
Инсайдеры сообщили, что будет делать экс-глава Госкомрегистра Крыма
Экс-глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов может возглавить республиканское отделение партии «Новый люди».
Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.
Спиридонов сам сообщил, что меняет сферу деятельности на общественно-политическую. Одновременно появилась информация, что в «Новый люди» по согласованию с главой РК Сергеем Аксеновым начали вступать некоторые члены республиканского правительства и депутаты Госсовета.
Напомним, партия была создана после заявления президента РФ Владимира Путина о пользе волонтерского движения и должна заменить ОНФ, потенциал которого практически исчерпан.
Предполагается, что на выборах в Госдуму новая партия станет основным спойлером «Единой России», оттянув часть голосов у системной оппозиции.
А потом превратится в кузницу кадров для властных структур на уровнях муниципалитетов и субъектов РФ.
Однако эксперты сомневаются, что в Крыму у «Новых людей» может сложиться удачная «карьера», по крайне мере в ближайшей перспективе – партия только появилась, никак себя не зарекомендовала и вряд ли за ближайшие 5 месяцев ей удастся раскрутиться настолько, что она сможет представлять угрозу хоть для кого-то участвующего в выборах.
В тексте использованы материалы: Новый день
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