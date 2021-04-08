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Водный кризис

График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз

График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз

фото © Новости Крыма

График ограниченной водоподачи для Симферополя и прилегающих районов, на который власти пообещали перевести столицу республики с 10 апреля, увеличат на два часа в утреннее время.

Соответствующие изменения опубликованы на официальном сайте администрации Симферополя.

В соответствии с новым утвержденным графиком, в выходные дни большинство районов города будет получать воду с 6:00 до 11:00 и затем с 18:00 до 21:00. Исключение составляют те районы, в которых вода вынужденно подается круглосуточно: для них в выходные дни с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 6:00 будет снижено давление в водопроводах.Графики подачи воды для рабочих дней недели не изменятся.

Ранее вице-премьер республики Светлана Маслова, курирующая сферу ЖКХ, предупредила, что график подачи воды в праздничные и выходные дни в Симферополе будет пересмотрен в связи с массовыми обращениями жителей города. При этом чиновница отметила, что отменить графики в полном объеме республика пока еще не может.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Ялты пообещали три года расселять аварийный жилфонд. Более 500 граждан должны быть переселены из аварийного жилфонда в ялтинском регионе.

В Симферополе на ремонт дворов потратят свыше 240 млн рублей. Еще столько же планируется освоить в рамках благоустройства общественных территорий.

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