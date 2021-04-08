Водный кризис
Развитие сюжета: Строительство второй нитки водовода в Симферополе обойдется в 336 млн рублей ● Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна ● В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму ● Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму ● В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз
фото © Новости Крыма
График ограниченной водоподачи для Симферополя и прилегающих районов, на который власти пообещали перевести столицу республики с 10 апреля, увеличат на два часа в утреннее время.
Соответствующие изменения опубликованы на официальном сайте администрации Симферополя.
В соответствии с новым утвержденным графиком, в выходные дни большинство районов города будет получать воду с 6:00 до 11:00 и затем с 18:00 до 21:00. Исключение составляют те районы, в которых вода вынужденно подается круглосуточно: для них в выходные дни с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 6:00 будет снижено давление в водопроводах.Графики подачи воды для рабочих дней недели не изменятся.
Ранее вице-премьер республики Светлана Маслова, курирующая сферу ЖКХ, предупредила, что график подачи воды в праздничные и выходные дни в Симферополе будет пересмотрен в связи с массовыми обращениями жителей города. При этом чиновница отметила, что отменить графики в полном объеме республика пока еще не может.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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