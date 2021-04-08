Экскурсоводам придется пройти аттестацию

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Экскурсоводам и гидам-переводчикам предстоит раз в пять лет проходить аттестацию, работать на этих должностях смогут только граждане России.

Такой закон в третьем чтении приняла Госдума РФ.

Норма вступит в силу с 1 июля 2022 года. Аттестаты будут выдавать специальные комиссии, создаваемыми региональным органом государственной власти в сфере туризма. Однако те экскурсоводы, которые работают на национальных и межрегиональных маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Кроме того, за выдачу документа предусмотрена госпошлина.

Также экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники будут числиться в едином реестре Ростуризма.

Документ также предполагает введение нового понятия «национальный туристский маршрут». Это маршрут, который имеет определенное значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Ранее председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин отмечал, что основной целью проекта является наведение порядка в сфере экскурсионных услуг, а также создание безопасного и качественного сервиса для туристов.

«Для этого необходимо сделать единообразным механизм допуска заинтересованных лиц в эту деятельность, сформулировать минимально необходимый набор требований, которым должны удовлетворять специалисты, работающие в экскурсионной сфере. Аттестация экскурсоводов уже проводится в некоторых регионах, и эту практику необходимо масштабировать на всю Россию и унифицировать», — пояснял Борис Пайкин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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