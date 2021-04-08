Двое крымчан попались с 2,5 килограммов наркотиков

Фигурантами уголовного дела стали 32-летний житель Симферополя и 34-летний жителя Джанкоя.

Их поймали с поличным, найдя по боле 2,5 кг всевозможных наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«По версии следствия, житель Симферополя стал участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории ряда субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Крым. К преступной деятельности он привлек своего знакомого жителя Джанкоя», — рассказали в пресс службе.

В Липецкой области крымчане доставили из тайников оптовые партии МДМА, мефедрона, кокаина и амфетамина. Затем они расфасовывали наркотики и продавали их через «закладки».

«За соучастие в совершенных преступлениях молодые люди получали денежное вознаграждение, которое с использованием QIWI-кошельки обналичивалось. Всего за период преступной деятельности злоумышленники получили более 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В августе прошлого года действия обвиняемых были пресечены работниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъяты различные виды наркотиков общей массой 2,5 кг.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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