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Власть

Движение по севастопольскому участку «Тавриды» возобновится 9 апреля

18:06 четверг, 8 апреля 2021

Движение автотранспорта по закрытому из-за обвала грунта седьмому участку федеральной трассы «Тавриды» и Президентской дороге будет восстановлено 9 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика строительства трассы – АО «ВАД» Григорий Назаров.  

«Ограничение движения транспорта на Президентской дороге и седьмом этапе трассы «Таврида» связано со сходом грунта на старую трассу, – отметил он. – Полным ходом идет устранение последствий этого эпизода. Планируется, что работы будут завершены в течение суток, и уже завтра движение будет открыто в полном объеме».

По предварительным данным правительства Севастополя, причиной обвала стали затяжные осадки.

Ранее стало известно, что движение по Президентской дороге и седьмому этапу «Тавриды» временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТКО.

Въезд в Севастополь осуществляется по старому маршруту – через село Верхнесадовое.

Седьмой этап «Тавриды» начинается от транспортной развязки на админгранице Крыма и Севастополя и заканчивается примыканием к Президентской дороге, сразу за ним и до Ялтинского кольца ведется строительство восьмого этапа. Контракт на его строительство был заключен в июне 2020 года. Генподрядчиком выбрана компания, построившая предыдущие семь этапов «Тавриды», – АО «ВАД».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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