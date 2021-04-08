Для российских туристов в Ялте пообещали открыть «информационный сервис»

фото © Flickr

Туристы смогут воспользоваться в Ялте услугами информационного сервиса.

Как пояснил начальник департамента экономического развития администрации города Эдуард Онацкий, этот проект будет реализован в рамках муниципальной программы развития курорта и туризма и синхронизирован с мероприятиями ведомственного проекта минстроя РФ «Умный город».

«Оператором новой платформы будет определено одно из муниципальных предприятий, а действовать сервисы начнут после прохождения процедуры закупки и внедрения. Рассчитываем, что новации в городском курортном развитии гости и жители города смогут оценить к середине курортного сезона», – уточнил он.

При этом Онацкий сообщил, что туристическая платформа включает в себя мобильное приложение, веб-портал и интерактивные городские экраны, установленные в популярных среди туристов локациях.

«В удобном виде станет доступна вся информация, которая может понадобиться гостям Ялты, в том числе интерактивная карта, информация о достопримечательностях, каталог экскурсий от турфирм и схема самостоятельных маршрутов, бронирование и оплата мероприятий, экскурсий и прочего, программа лояльности, афиша мероприятий, новости и многое другое», – обратил внимание начальник департамента и добавил, что сервисы предложат и удобную систему навигации.

По его словам, цифровые туристические сервисы – это, по сути, единое информационное поле для туриста, которое будет его сопровождать от возникновения идеи посетить Ялту и до возвращения из путешествия.

Руководитель департамента экономического развития также напомнил, что на недавней сессии Ялтинского городского совета было утверждено финансирование этих мероприятий из средств местного бюджета в размере 15 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за кешбэка Крыму предрекли более ранний приезд туристов. Из-за продления программы туристического кешбэка Крымский полуостров ожидает массовый приезд туристов не традиционно с конца июня, а на несколько недель раньше.

Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом. Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.

В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц. Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.

В Крыму готовят масштабную «легализацию» гостевых домов. Объем потенциальных налоговых поступлений после легализации малых средств размещения в качестве «гостевых домов» составит порядка 600 млн рублей в первый же год.