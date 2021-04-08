Власть
Для российских туристов в Ялте пообещали открыть «информационный сервис»
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Туристы смогут воспользоваться в Ялте услугами информационного сервиса.
Как пояснил начальник департамента экономического развития администрации города Эдуард Онацкий, этот проект будет реализован в рамках муниципальной программы развития курорта и туризма и синхронизирован с мероприятиями ведомственного проекта минстроя РФ «Умный город».
«Оператором новой платформы будет определено одно из муниципальных предприятий, а действовать сервисы начнут после прохождения процедуры закупки и внедрения. Рассчитываем, что новации в городском курортном развитии гости и жители города смогут оценить к середине курортного сезона», – уточнил он.
При этом Онацкий сообщил, что туристическая платформа включает в себя мобильное приложение, веб-портал и интерактивные городские экраны, установленные в популярных среди туристов локациях.
«В удобном виде станет доступна вся информация, которая может понадобиться гостям Ялты, в том числе интерактивная карта, информация о достопримечательностях, каталог экскурсий от турфирм и схема самостоятельных маршрутов, бронирование и оплата мероприятий, экскурсий и прочего, программа лояльности, афиша мероприятий, новости и многое другое», – обратил внимание начальник департамента и добавил, что сервисы предложат и удобную систему навигации.
По его словам, цифровые туристические сервисы – это, по сути, единое информационное поле для туриста, которое будет его сопровождать от возникновения идеи посетить Ялту и до возвращения из путешествия.
Руководитель департамента экономического развития также напомнил, что на недавней сессии Ялтинского городского совета было утверждено финансирование этих мероприятий из средств местного бюджета в размере 15 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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