Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии ● 88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: данные за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные ● Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса
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За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 7 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2654 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 73 человека, выздоровевших за весь период – 35 886 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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