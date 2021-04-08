Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне

фото © strana.ua

За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 7 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2654 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 73 человека, выздоровевших за весь период – 35 886 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму не хватает почти тысячи врачей. Системе здравоохранения Крыма не хватает почти тысячи врачей.

«Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму, по состоянию на 7 апреля, 100 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 6 апреля на территории Республики Крым подтверждено 88 новых случаев коронавирусной инфекции.

Российские фтизиатры опасаются роста заболеваемости туберкулезом. Пандемия коронавируса вызвала серьезную угрозу нарастания заболеваемости туберкулезом.