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Власть

Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма

20:19 четверг, 8 апреля 2021
Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма

фото © МО России

Группа десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ совершают межфлотский переход в Черное море.

Это сделано для участия в совместных военных учениях с Черноморским флотом России на фоне «обострения ситуации на Украине и активизации в регионе кораблей НАТО».

О том, что более 10 боевых единиц флотилии уже покинули военную базу в Махачкале, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», – цитирует пресс-службу «Интерфакс».

«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о масштабной проверке боеготовности вооруженных сил России.

В тексте использованы материалы: Новый день

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