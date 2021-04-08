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Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма
фото © МО России
Группа десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ совершают межфлотский переход в Черное море.
Это сделано для участия в совместных военных учениях с Черноморским флотом России на фоне «обострения ситуации на Украине и активизации в регионе кораблей НАТО».
О том, что более 10 боевых единиц флотилии уже покинули военную базу в Махачкале, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», – цитирует пресс-службу «Интерфакс».
«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», – говорится в сообщении.
Напомним, 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о масштабной проверке боеготовности вооруженных сил России.
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Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма
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