Аксенов назвал дату прямых выборов мэров

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Прямые выборы глав администрации городов в Крыму предположительно состоятся в единый день голосования в 2024 году, тогда же, когда крымчане будут выбирать депутатов Государственного совета.

Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Никаких расходов не увеличится, это будет условно на один бюллетень больше на голосовании, – сказал Аксенов. – Выборы будут тогда же, когда в парламент Республики Крым. Денежных затрат здесь не будет».

Глава Крыма также уточнил, что предварительно необходимо будет изменить республиканское законодательство. «Скорее всего, придется менять (республиканский закон), но там незначительная ситуация. Это будет справедливо. Пусть жители городов участвуют в определении, кто будет руководить городом, – добавил Аксенов. – На мой взгляд, это правильный путь. Пусть лучше люди выберут сами, понимая возможности каждого, плюсы и минусы каждого кандидата».

Аксенов подчеркнул, что сейчас он не имеет «прямого влияния на муниципалитеты».

«Если взять с точки зрения законодательства, у меня все равно полномочий, с точки зрения прямого влияния на муниципалитеты, практически нет. Я не могу отстранить от должности. Самое большее, что я могу сделать, – это написать, условно, жалобу либо в правоохранительные органы, либо направить на сессию представление какое-то, которое могут рассмотреть, а могут не рассмотреть. Поэтому надо просто восстановить прежнюю структуру, чтобы не представлялись, не комиссионно выбирались, а выборы проходили так же, как и раньше», – отметил глава республики.

При этом Аксенов заявил, что не намерен изменять законодательство для введения прямых выборов главы республики. «Я под себя лично точно ничего делать не собираюсь. Такой инициативы не было», – заключил он.

Накануне Аксенов заявил, что руководство республики выдвинет инициативу по проведению прямых выборов глав администраций в Крыму, не уточнив, о каком уровне власти идет речь.

В настоящее время назначение глав администраций городов и районов Крыма проходит в несколько этапов: сначала объявляется конкурс по выбору кандидатов на должность, принять участие в котором могут все желающие, соответствующие требованиям; затем конкурсная комиссия отбирает двух кандидатов, после чего депутаты городских или районных советов утверждают в должности одного из них.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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