Общество
Жительница Алушты накопила долгов на три миллиона
Гражданка, проживающая в Алуште, вовремя не погасила долг по налогу на доходы физических лиц в размере 2,8 млн рублей.
Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.
«Отсутствие реакции на направляемые в установленные сроки требования довело дело до судебного производства. На принадлежащий должнице паркинг был наложен арест, начата подготовка материалов для его реализации», — рассказали в налоговой.
Гражданка не стала дожидаться результатов торгов и в тот же день погасила налоговую задолженность в полном объеме.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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