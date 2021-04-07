Власть
Ялтинские депутаты утвердили обновленную схему размещения НТО
Ялта войдет в курортный сезон с обновленной схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Как подчеркнула глава администрации города Янина Павленко, изменения, внесенные в прошлогодний документ и одобренные местными депутатами на внеочередной сессии, не предусматривают уменьшения количества НТО.
«Как и обещала – никакого уменьшения количества НТО: было 880, станет более 900, в том числе 804 – на муниципальной земле и еще около 120 – на частных и арендованных участках. Почти половина из них – для местных товаропроизводителей», – отметила она на своей странице в социальных сетях.
Соответственно, по словам Павленко, «о сокращении рабочих мест речи нет и быть не может». Утверждение изменений в схему размещения НТО на территории муниципального образования глава администрации назвала «долгожданным событием, которому предшествовала огромная работа». Она также обратила внимание, что депутаты, сотрудники администрации и предприниматели «вместе прошли этот сложный путь и нашли единый подход к формированию схемы».
При этом Павленко напомнила, что договора с субъектами хозяйственной деятельности будут заключаться минимум на семь лет. «Этот процесс постараемся ускорить, учитывая, что высокий курортный сезон уже очень скоро», – пообещала она. Глава администрации добавила, что по этой же причине власти пока не будут требовать изменения внешнего вида объектов. Достаточно будет «просто привести их в максимально эстетичный вид», уточнила Павленко.
«А новые будем планировать осенью, после сезона – архитектурный стиль обязательно согласуем с жителями», – заявила она.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе на ремонт дворов потратят свыше 240 млн рублей. Еще столько же планируется освоить в рамках благоустройства общественных территорий.
После ремонта дорога в Евпатории стала полосой препятствий. Вся улица превратилась в глубокий водоем в результате первого небольшого дождя.
В Ялте два жителя Москвы завалили смотровую площадку строительным мусором. Сотрудники ялтинской полиции привлекли к ответственности двух граждан за несанкционированный сброс строительного мусора.
Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна. Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили власти Крыма.
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года
Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео
Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.
«Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии
Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму, по состоянию на 7 апреля, 100 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
4 апреля
Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов
Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.