Ялтинские депутаты утвердили обновленную схему размещения НТО

Ялта войдет в курортный сезон с обновленной схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Как подчеркнула глава администрации города Янина Павленко, изменения, внесенные в прошлогодний документ и одобренные местными депутатами на внеочередной сессии, не предусматривают уменьшения количества НТО.

«Как и обещала – никакого уменьшения количества НТО: было 880, станет более 900, в том числе 804 – на муниципальной земле и еще около 120 – на частных и арендованных участках. Почти половина из них – для местных товаропроизводителей», – отметила она на своей странице в социальных сетях.

Соответственно, по словам Павленко, «о сокращении рабочих мест речи нет и быть не может». Утверждение изменений в схему размещения НТО на территории муниципального образования глава администрации назвала «долгожданным событием, которому предшествовала огромная работа». Она также обратила внимание, что депутаты, сотрудники администрации и предприниматели «вместе прошли этот сложный путь и нашли единый подход к формированию схемы».

При этом Павленко напомнила, что договора с субъектами хозяйственной деятельности будут заключаться минимум на семь лет. «Этот процесс постараемся ускорить, учитывая, что высокий курортный сезон уже очень скоро», – пообещала она. Глава администрации добавила, что по этой же причине власти пока не будут требовать изменения внешнего вида объектов. Достаточно будет «просто привести их в максимально эстетичный вид», уточнила Павленко.

«А новые будем планировать осенью, после сезона – архитектурный стиль обязательно согласуем с жителями», – заявила она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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