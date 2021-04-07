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Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов
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Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в феврале этого года предприниматель обратился к знакомым с просьбой оказать содействие в прекращении в отношении него следственных действий по факту группового мошенничества.
Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю. За свои услуги он потребовал денежное вознаграждение.
«Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – говорится в сообщении.
Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
При передаче взятки сотруднику УМВД установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме. Их деятельности в ходе следствия также будет дана правовая оценка, добавили в СК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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