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Власть

Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

фото © Новости Крыма

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в феврале этого года предприниматель обратился к знакомым с просьбой оказать содействие в прекращении в отношении него следственных действий по факту группового мошенничества.

Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю. За свои услуги он потребовал денежное вознаграждение.

«Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – говорится в сообщении.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

При передаче взятки сотруднику УМВД установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме. Их деятельности в ходе следствия также будет дана правовая оценка, добавили в СК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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