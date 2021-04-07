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Власть

Власти Ялты пообещали три года расселять аварийный жилфонд

11:12 среда, 7 апреля 2021
Ялта
Власти Ялты пообещали три года расселять аварийный жилфонд

фото © Новости Крыма

Более 500 граждан должны быть переселены из аварийного жилфонда в ялтинском регионе.

Местный городской совет согласовал на очередной сессии соответствующую муниципальную программу.

«Программа переселения должна была завершиться 1 января этого года, однако глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту Российской Федерации с предложением перенести сроки ее реализации специально для Крыма», – напомнила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также заявила, что в Ялте сейчас дело, наконец, сдвинулось с «мертвой точки»: определен участок на улице Мицко, начинается подготовка к строительству.

По словам заместителя начальника департамента ЖКХ Татьяны Бурушенковой, сейчас в муниципальном образовании числится 18 домов, из которых предстоит расселить более 500 человек.

«Муниципальная программа разработана для создания эффективного механизма переселения граждан из аварийного жилфонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», – сообщила она и уточнила, что на сегодняшний день всего планируется до 2024 года расселить 185 жилых помещений, общей площадью 6627,12 кв. м.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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