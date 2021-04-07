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Власть

Власти Ялты хотят получать 65 млн рублей ежегодно от платных парковок

14:53 среда, 7 апреля 2021
Ялта

В Ялте на сессии горсовета приняли решение об установке платных автоматизированных парковок.

В администрации города сообщили, что планируют получать в бюджет от платного паркинга по 65 млн рублей ежегодного дохода.

«Схема предполагает создание 36 платных парковок на 565 парковочных мест, которые будут оборудованы в местах, традиционно используемых автомобилистами Ялты и гостями города. Обслуживаться парковки будут автоматической системой управления, которая предполагает установку паркоматов, наличную или безналичную системы оплаты», – цитирует пресс-служба администрации начальника департамента экономического развития Ялты Эдуарда Онацкого.

Он также уточнил, что тариф на использование платных парковок будет сформирован исходя из затрат на создание и эксплуатацию автоматизированной системы платных парковок.

В перспективе, по информации Онацкого, предполагается определить оператора платных парковок, утвердить тариф, закупить оборудование, программное обеспечение, провести работу по обустройству платных парковок и получать ежегодно в бюджет порядка 65 млн рублей в год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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