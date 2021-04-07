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Власть

Власти хотят открыть новую парковку в центре Симферополя

Власти Симферополя рассматривают возможность размещения еще одной автомобильной парковки в центре города.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

«Это территория в центре, – сказала Волкова. – Будет опубликована информация на сайте администрации, где это планируется, сколько мест и когда она начнет работать».

По данным, размещенным на сайте администрации Симферополя, новая парковка будет ориентировочно рассчитана на 50 мест.

Сейчас в городе оборудовано 15 легальных парковочных площадок вместимостью почти на 900 мест.

По словам Волковой, с начала 2021 года по фактам парковки в неположенных местах было составлено свыше 150 административных протоколов. Для решения вопроса незаконной парковки в Симферополе возобновили работу эвакуаторы. Теперь за нарушение ПДД автомобиль будет транспортирован на охраняемую площадку. Владелец сможет забрать транспортное средство только после составления административного протокола и оплаты соответствующего штрафа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе образовалась огромная пробка из-за перекрытия выезда на Ялту. В Симферополе с 7 по 15 апреля закрыт проезд автомобилей по проспекту Вернадского из-за замены асфальта.

В Симферополе возобновили эвакуацию неправильно припаркованных автомобили. На улицах крымской столицы вновь начали эвакуировать машины за парковку в неположенных местах. Водители смогут вернуть свой автомобиль обратно только после оплаты штрафа.

Крыму не хватает машинистов: их пытаются завлечь зарплатой. Крымская железная дорога (КЖД) испытывает дефицит машинистов.

Самолеты из аэропорта Симферополь летают в 57 направлениях. С 29 мая самолеты из аэропорта Симферополя начнут летать в Саранск, и таким образом маршрутная сеть авиасообщения между Крымом и Россией достигнет 57 направлений.

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