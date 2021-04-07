Власти хотят открыть новую парковку в центре Симферополя

Власти Симферополя рассматривают возможность размещения еще одной автомобильной парковки в центре города.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

«Это территория в центре, – сказала Волкова. – Будет опубликована информация на сайте администрации, где это планируется, сколько мест и когда она начнет работать».

По данным, размещенным на сайте администрации Симферополя, новая парковка будет ориентировочно рассчитана на 50 мест.

Сейчас в городе оборудовано 15 легальных парковочных площадок вместимостью почти на 900 мест.

По словам Волковой, с начала 2021 года по фактам парковки в неположенных местах было составлено свыше 150 административных протоколов. Для решения вопроса незаконной парковки в Симферополе возобновили работу эвакуаторы. Теперь за нарушение ПДД автомобиль будет транспортирован на охраняемую площадку. Владелец сможет забрать транспортное средство только после составления административного протокола и оплаты соответствующего штрафа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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