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Власть

В Симферополе возобновили эвакуацию неправильно припаркованных автомобили

На улицах крымской столицы вновь начали эвакуировать машины за парковку в неположенных местах. Водители смогут вернуть свой автомобиль обратно только после оплаты штрафа.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

По ее словам, с начала 2021 года в Симферополе составили более 150 административных протоколов из-за парковки машин в неположенных местах.

«За нарушение правил дорожного движения автомобиль будет транспортирован на охраняемую площадку. Владелец сможет забрать транспортное средство только после составления административного протокола и оплаты соответствующего штрафа», – рассказала Волкова.

Также она добавила, что в Симферополе оборудовано 15 парковок, вместимостью почти на 900 мест.

«Во избежание штрафных санкций, администрация города рекомендует всем водителям строго соблюдать Правила дорожного движения и неукоснительно следовать требованиям дорожных знаков», – заключили в администрации города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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