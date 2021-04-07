Власть
В Симферополе образовалась огромная пробка из-за перекрытия выезда на Ялту
В Симферополе с 7 по 15 апреля закрыт проезд автомобилей по проспекту Вернадского из-за замены асфальта.
Как сообщают очевидцы, это привело к серьезным пробкам на Объездной, Гурзуфской и Беспалова. Также на Объездной произошло несколько ДТП. В результате многие симферопольцы сегодня опоздали на работу.
Проезд по проспекту Вернадского сейчас доступен только для общественного транспорта, открытие участка ремонта планируется утром 15 апреля. При этом сроки перекрытия могут быть сдвинуты, если работам помешает погода.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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