В Симферополе на ремонт дворов потратят свыше 240 млн рублей

Еще столько же планируется освоить в рамках благоустройства общественных территорий.

Об этом на аппаратном совещании в администрации крымской столицы сообщил начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров.

В перечень благоустраиваемых общественных территорий также вошли площадь Куйбышева, скверы Казанский и Балаклавский, сквер на улице Селим-Герай.

«Уже вышли на ряд объектов. В настоящее время ведутся работы по установке паспортов, ограждению территории, также будет организована установка видеокамер.

По каждому объекту подготовлены графики выполнения работ», – сообщил МаляровВ этом году в Симферополе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», за счет средств, выделенных в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК, планируется отремонтировать 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 миллионов рублей, по общественным территориям – порядка 240 миллионов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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