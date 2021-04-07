Власть
В Симферополе на ремонт дворов потратят свыше 240 млн рублей
Еще столько же планируется освоить в рамках благоустройства общественных территорий.
Об этом на аппаратном совещании в администрации крымской столицы сообщил начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров.
В перечень благоустраиваемых общественных территорий также вошли площадь Куйбышева, скверы Казанский и Балаклавский, сквер на улице Селим-Герай.
«Уже вышли на ряд объектов. В настоящее время ведутся работы по установке паспортов, ограждению территории, также будет организована установка видеокамер.
По каждому объекту подготовлены графики выполнения работ», – сообщил МаляровВ этом году в Симферополе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», за счет средств, выделенных в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК, планируется отремонтировать 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 миллионов рублей, по общественным территориям – порядка 240 миллионов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте два жителя Москвы завалили смотровую площадку строительным мусором. Сотрудники ялтинской полиции привлекли к ответственности двух граждан за несанкционированный сброс строительного мусора.
Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна. Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили власти Крыма.
В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму. Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму. Несмотря на продолжающиеся осадки в Крыму, ситуация с наполняемостью водохранилищ региона практически не изменилась.
88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 6 апреля на территории Республики Крым подтверждено 88 новых случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 7 апреля фото
Сегодня, 7 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Генерал-майору ФСБ вменили махинации с деньгами в Крыму
Силовик направлял деньги, предназначенные для строительства погранзастав, на возведение жилья для чекистов.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
4 апреля
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в зооуголке Симферополя
Прокуратура Крыма провела проверку соблюдения мер безопасности в зооуголке Детского парка Симферополя после травмирования пятилетней девочки, которой лошадь откусила палец.