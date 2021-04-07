Происшествия
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции
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Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.
Произошло это в тот момент, когда им навстречу по двойной разделительной полосе на большой скорости пронесся служебный автомобиль Госавтоинспекции.
Информация о ДТП быстро распространилась по соцсетям. Очевидцы аварии выкладывали записи с видеорегистраторов, комментируя произошедшее. По их мнению, столкновение машин спровоцировал служебный автомобиль ГИБДД.
Опубликованные видеоматериалы с места аварии вызвали волну негодования среди автомобилистов города. Больше всего водителей возмутил тот факт, что сотрудники ГИБДД в момент аварии даже не остановились и, не снижая скорость, проехали дальше.
На помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо автомобилисты. На записях видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. В одной из машин, попавших в ДТП, как оказалось, находился грудной ребенок.
В понедельник замначальника пресс-службы севастопольского УМВД Мария Нажа сообщила, что 3 апреля в районе 11 часов служебный автомобиль ГИБДД ехал с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом «в связи со служебной необходимостью».
В этот момент по встречной полосе двигался автомобиль KIA Rio. Увидев приближающийся автомобиль ГИБДД, водитель седана резко перестроился в правую полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с едущим в попутном направлении автомобилем KIA Seed.
«В результате столкновения оба автомобиля съехали за пределы проезжей части, автомобиль KIA Rio перевернулся», – уточнили в ведомстве.
Что касается сотрудников ДПС, то, по предварительной информации, они «двигались с высокой скоростью и момент дорожно-транспортного происшествия не видели», говорится в ответе пресс-службы полиции.
В результате ДТП медпомощь понадобилась 44-летнему пассажиру одного из автомобилей – участников аварии. Также врачи осмотрели 9-месячную девочку, которая в момент столкновения находилась в автокресле в машине KIA Rio, благодаря чему избежала травм, сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД.
Там добавили, что по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Однако на этом история не закончилась. Сегодня к СМИ обратилась водитель автомобиля KIA Rio Ирина. Женщина предоставила запись с видеорегистратора, на которой отчетливо виден момент столкновения.
По словам Ирины, она, ее 9-месячная дочь и подруга остались живы после аварии только благодаря какому-то чуду – автомобиль после столкновения трижды перевернулся. Ребенок получил небольшой ушиб левой височной доли, который спровоцировал незначительное сотрясение мозга. Сама Ирина и ее подруга отделались синяками и ушибами.
А вот с юридической частью происшествия теперь предстоит разбираться адвокату Александру Рудю, к которому за юридической помощью обратилась Ирина. Женщина не согласна с тем, что ее одну делают виновницей ДТП.
По словам Александра Рудя, на сегодняшний день, исходя из предоставленной его клиенткой видеозаписи, явно и однозначно видно, что сотрудники ГИБДД нарушили действующие Правила дорожного движения – пересекли двойную сплошную линию разметки и создали на дороге опасную ситуацию.
Эксперт напомнил, что согласно действующим Правилам дорожного движения, сотрудникам Госавтоинспекции разрешается отступать от отдельных требований ПДД. В частности, им разрешается проезжать перекресток на красный сигнал светофора, пересекать сплошную линию разметки, но только с одним условием – соблюдения безопасности дорожного движения.
«Если посмотрим на видео, сотрудники ГАИ производят обгон автомобиля через двойную сплошную линию разметки и не возвращаются на свою полосу, а продолжают движение половиной корпуса по встречной полосе, половиной – по своей», – прокомментировал Александр Рудь.
По какой причине автомобиль ДПС движется именно таким образом, неизвестно. Однако в этот момент навстречу сотрудникам Госавтоинспекции практически параллельно по своим полосам едут автомобили KIA Rio и KIA Seed. В итоге водителю KIA Rio, Ирине, пришлось принимать экстренные меры, чтобы не допустить лобового столкновения с автомобилем ДПС, и уходить вправо.
Это было единственно верное решение в этой ситуации, считает Александр Рудь, поскольку решение просто затормозить ничего бы не дало – навстречу автомобилю KIA Rio на большой скорости ехал патрульный автомобиль.
«Таким образом создается реальная опасная, а, возможно, и аварийная ситуация. Сотрудники ГИБДД не могут не осознавать, что водитель, который идет во встречном им направлении по своей левой полосе, должен принимать меры для ухода на правую полосу», – пояснил адвокат.
По его мнению, действия водителя автомобиля KIA Rio, которые привели к столкновению с другой машиной, в данной дорожной ситуации полностью оправданы, поскольку решение было принято в «состоянии крайней необходимости». Такая норма предусмотрена как в Уголовном, так и в Административном Кодексе.
«Это значит, что гражданину разрешается умышленно нарушить в данном случае ПДД, причинить вред. Но вред, который он причиняет – в данном случае касательно столкновения с идущей сзади машиной, – значительно меньше вреда, который он предотвращает, – возможное лобовое столкновение с автомашиной госавтоинспекции», – пояснил автоюрист.
Окончательное решение, была ли у водителя KIA Rio возможность предотвратить лобовое столкновение другим способом, и что сделало опасную ситуацию на дороге аварийной, предстоит принять автотехнической экспертизе, добавил Александр Рудь.
Так же, как и станет известна после расследования инцидента и доступа ко всем материалам дела оценка правильности действий сотрудников ГИБДД и наличие у них объективной необходимости продолжать движение частично по встречной полосе, несмотря на опасность такой ситуации, уточнил адвокат.
«Я могу сказать только одно: находясь в салоне автомобиля и видя, что во встречном тебе направлении по твоей полосе движется машина, очень сложно принять какое-либо разумное, адекватное решение, кроме одного – уходить от столкновения как можно дальше. В данном случае направо. Конечно же, мой клиент действовала правильно», – убежден правозащитник.
По словам Александра Рудя, представитель правоохранительных органов, проводивший проверку по факту ДТП, сообщил ему, что сотрудники ДПС аварии не видели. Такой же ответ, напомним, был дан и нашему изданию в пресс-службе ведомства.
Однако, настаивает адвокат, на видеозаписи видно, что в момент столкновения KIA Rio с попутным автомобилем машина ГАИ еще не доехала до места аварии.
«Таким образом, они могли или должны были видеть момент столкновения этих двух автомобилей», – убежден Рудь.
Кроме того, привлечь внимание сотрудников ДПС пытались и другие участники дорожного движения. Увидев момент аварии, некоторые водители начали подавать сигналы фарами и руками правоохранителям с просьбой остановиться.
«Конечно, их сигналы могли быть поняты неправильно. Но если сделать раскадровку видеозаписи в режиме нон-стоп, то будет виден момент аварии и взаимное положение автомобилей относительно друг друга», – отметил Александр Рудь.
По российским законам, напомнил правозащитник, решение уехать с места ДТП является одним из самых серьезных правонарушений. За него предусмотрено наказание в виде лишения прав и до семи лет лишения свободы.
Александр Рудь выразил надежду на законное и всестороннее расследование этого дорожного происшествия.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео
Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.
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