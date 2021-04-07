В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции

фото © скрин видео

Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.

Произошло это в тот момент, когда им навстречу по двойной разделительной полосе на большой скорости пронесся служебный автомобиль Госавтоинспекции.

Информация о ДТП быстро распространилась по соцсетям. Очевидцы аварии выкладывали записи с видеорегистраторов, комментируя произошедшее. По их мнению, столкновение машин спровоцировал служебный автомобиль ГИБДД.

Опубликованные видеоматериалы с места аварии вызвали волну негодования среди автомобилистов города. Больше всего водителей возмутил тот факт, что сотрудники ГИБДД в момент аварии даже не остановились и, не снижая скорость, проехали дальше.

На помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо автомобилисты. На записях видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. В одной из машин, попавших в ДТП, как оказалось, находился грудной ребенок.

В понедельник замначальника пресс-службы севастопольского УМВД Мария Нажа сообщила, что 3 апреля в районе 11 часов служебный автомобиль ГИБДД ехал с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом «в связи со служебной необходимостью».

В этот момент по встречной полосе двигался автомобиль KIA Rio. Увидев приближающийся автомобиль ГИБДД, водитель седана резко перестроился в правую полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с едущим в попутном направлении автомобилем KIA Seed.

«В результате столкновения оба автомобиля съехали за пределы проезжей части, автомобиль KIA Rio перевернулся», – уточнили в ведомстве.

Что касается сотрудников ДПС, то, по предварительной информации, они «двигались с высокой скоростью и момент дорожно-транспортного происшествия не видели», говорится в ответе пресс-службы полиции.

В результате ДТП медпомощь понадобилась 44-летнему пассажиру одного из автомобилей – участников аварии. Также врачи осмотрели 9-месячную девочку, которая в момент столкновения находилась в автокресле в машине KIA Rio, благодаря чему избежала травм, сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД.

Там добавили, что по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Однако на этом история не закончилась. Сегодня к СМИ обратилась водитель автомобиля KIA Rio Ирина. Женщина предоставила запись с видеорегистратора, на которой отчетливо виден момент столкновения.

По словам Ирины, она, ее 9-месячная дочь и подруга остались живы после аварии только благодаря какому-то чуду – автомобиль после столкновения трижды перевернулся. Ребенок получил небольшой ушиб левой височной доли, который спровоцировал незначительное сотрясение мозга. Сама Ирина и ее подруга отделались синяками и ушибами.

А вот с юридической частью происшествия теперь предстоит разбираться адвокату Александру Рудю, к которому за юридической помощью обратилась Ирина. Женщина не согласна с тем, что ее одну делают виновницей ДТП.

По словам Александра Рудя, на сегодняшний день, исходя из предоставленной его клиенткой видеозаписи, явно и однозначно видно, что сотрудники ГИБДД нарушили действующие Правила дорожного движения – пересекли двойную сплошную линию разметки и создали на дороге опасную ситуацию.

Эксперт напомнил, что согласно действующим Правилам дорожного движения, сотрудникам Госавтоинспекции разрешается отступать от отдельных требований ПДД. В частности, им разрешается проезжать перекресток на красный сигнал светофора, пересекать сплошную линию разметки, но только с одним условием – соблюдения безопасности дорожного движения.

«Если посмотрим на видео, сотрудники ГАИ производят обгон автомобиля через двойную сплошную линию разметки и не возвращаются на свою полосу, а продолжают движение половиной корпуса по встречной полосе, половиной – по своей», – прокомментировал Александр Рудь.

По какой причине автомобиль ДПС движется именно таким образом, неизвестно. Однако в этот момент навстречу сотрудникам Госавтоинспекции практически параллельно по своим полосам едут автомобили KIA Rio и KIA Seed. В итоге водителю KIA Rio, Ирине, пришлось принимать экстренные меры, чтобы не допустить лобового столкновения с автомобилем ДПС, и уходить вправо.

Это было единственно верное решение в этой ситуации, считает Александр Рудь, поскольку решение просто затормозить ничего бы не дало – навстречу автомобилю KIA Rio на большой скорости ехал патрульный автомобиль.

«Таким образом создается реальная опасная, а, возможно, и аварийная ситуация. Сотрудники ГИБДД не могут не осознавать, что водитель, который идет во встречном им направлении по своей левой полосе, должен принимать меры для ухода на правую полосу», – пояснил адвокат.

По его мнению, действия водителя автомобиля KIA Rio, которые привели к столкновению с другой машиной, в данной дорожной ситуации полностью оправданы, поскольку решение было принято в «состоянии крайней необходимости». Такая норма предусмотрена как в Уголовном, так и в Административном Кодексе.

«Это значит, что гражданину разрешается умышленно нарушить в данном случае ПДД, причинить вред. Но вред, который он причиняет – в данном случае касательно столкновения с идущей сзади машиной, – значительно меньше вреда, который он предотвращает, – возможное лобовое столкновение с автомашиной госавтоинспекции», – пояснил автоюрист.

Окончательное решение, была ли у водителя KIA Rio возможность предотвратить лобовое столкновение другим способом, и что сделало опасную ситуацию на дороге аварийной, предстоит принять автотехнической экспертизе, добавил Александр Рудь.

Так же, как и станет известна после расследования инцидента и доступа ко всем материалам дела оценка правильности действий сотрудников ГИБДД и наличие у них объективной необходимости продолжать движение частично по встречной полосе, несмотря на опасность такой ситуации, уточнил адвокат.

«Я могу сказать только одно: находясь в салоне автомобиля и видя, что во встречном тебе направлении по твоей полосе движется машина, очень сложно принять какое-либо разумное, адекватное решение, кроме одного – уходить от столкновения как можно дальше. В данном случае направо. Конечно же, мой клиент действовала правильно», – убежден правозащитник.

По словам Александра Рудя, представитель правоохранительных органов, проводивший проверку по факту ДТП, сообщил ему, что сотрудники ДПС аварии не видели. Такой же ответ, напомним, был дан и нашему изданию в пресс-службе ведомства.

Однако, настаивает адвокат, на видеозаписи видно, что в момент столкновения KIA Rio с попутным автомобилем машина ГАИ еще не доехала до места аварии.

«Таким образом, они могли или должны были видеть момент столкновения этих двух автомобилей», – убежден Рудь.

Кроме того, привлечь внимание сотрудников ДПС пытались и другие участники дорожного движения. Увидев момент аварии, некоторые водители начали подавать сигналы фарами и руками правоохранителям с просьбой остановиться.

«Конечно, их сигналы могли быть поняты неправильно. Но если сделать раскадровку видеозаписи в режиме нон-стоп, то будет виден момент аварии и взаимное положение автомобилей относительно друг друга», – отметил Александр Рудь.

По российским законам, напомнил правозащитник, решение уехать с места ДТП является одним из самых серьезных правонарушений. За него предусмотрено наказание в виде лишения прав и до семи лет лишения свободы.

Александр Рудь выразил надежду на законное и всестороннее расследование этого дорожного происшествия.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В грузовик с бронетехникой не поделил дорогу с «КамАЗом». Вчера вечером в районе села Денисовка Симферопольского района военный автомобиль «УРАЛ» при совершении маневра не поделил дорогу с «КамАЗом».

На трассе под Судаком три человека пострадали в лобовом ДТП. Под Судаком столкнулись Volkswagen и «Жигули».

Дело по факту гибели девяти человек на трассе «Таврида» направлено в суд. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок.

СМИ: на предприятиях Крыма за год погибли 59 человек. За прошлый год на предприятиях Крыма произошло около сотни несчастных случаев, 59 человек погибли.