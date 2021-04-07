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В Севастополе мошенники рассылают СМС от имени Водоканала

В Севастополе мошенники рассылают СМС от имени Водоканала

фото © iz.ru

В Севастополе участились случаи мошенничества посредством СМС-сообщений, сообщает пресс-служба правительства города.

«Неустановленными лицами от имени Водоканала производится рассылка СМС–сообщений абонентам о якобы существующей задолженности с указанием номера лицевого счета, суммы долга, установленного тарифа», – говорится в сообщении.

Руководство ГУПС «Водоканал» призывает граждан быть бдительными и напоминает, что не рассылает своим абонентам оповещений посредством СМС-сообщений.

Информация о задолженностях предоставляется по телефону либо в извещениях, приходящих на почту по адресу. Что касается сведений об окончании срока поверки водомеров, то с ними абонент может ознакомиться в платежных документах, зайдя в личный кабинет на сайте Водоканала Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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