В Севастополе ищут способ решить вечную проблему кораблей и моряков

Севастопольские ученые совместно с сибиряками ищут безопасный способ борьбы с обрастанием судов и гидротехнических сооружений водорослями и другими морскими организмами.

Сегодня эту задачу решают добавлением в краску токсичных добавок, но это вредит экологии.

Ученые из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН предлагают использовать оригинальные комплексы наночастиц, которые уничтожат желающих обосноваться на корабельном днище или, к примеру, подводной части причалов, но будут безвредны для остальных морских обитателей.

В лаборатории молекулярной и клеточной биофизики СевГУ на эту тему в 2020 году уже велись пилотные исследования. Они доказали эффективность некоторых из предложенных композиций частиц. Однако более точное исследование требует дополнительных средств, и они были получены от Российского научного фонда (РНФ). Это самая престижная грантовая программа в области исследований в России, отмечает СевГУ.

«Главной задачей исследования станет доказательство низкой токсичности соединений.

Коллеги в Томске будут работать с пресноводными организмами, а мы с морскими, используя полигон Черноморского НИИ технологии судостроения в Севастопольской бухте. Там уже экспонируются образцы с экспериментальными составами, и мы контролируем процесс обрастания», — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории Андрей Мосунов.

Задача, которую предстоит решить севастопольцам, — как соединить наночастицы и реальные краски в стойкие и активные покрытия.

«Метод, который предлагали коллеги, не удовлетворял условиям эксперимента в агрессивной морской среде. Покрытие быстро механически уничтожалось. Одновременно с этим при введении в стандартные корабельные краски возникали проблемы с растворимостью, густотой и так далее. Поэтому помимо биологических и физико-химических исследований нужно найти технологию внесения этих наночастиц в краску, чтобы с этим можно было бы уже выходить на рынок», — объяснил Андрей Мосунов.

Финансирование научных исследований – 6 млн в год в течение трех лет с возможностью продления на два года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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