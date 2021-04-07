Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.4
воздух +16
море +9

Власть

В Севастополе ищут способ решить вечную проблему кораблей и моряков

Севастопольские ученые совместно с сибиряками ищут безопасный способ борьбы с обрастанием судов и гидротехнических сооружений водорослями и другими морскими организмами.

Сегодня эту задачу решают добавлением в краску токсичных добавок, но это вредит экологии.

Ученые из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН предлагают использовать оригинальные комплексы наночастиц, которые уничтожат желающих обосноваться на корабельном днище или, к примеру, подводной части причалов, но будут безвредны для остальных морских обитателей.

В лаборатории молекулярной и клеточной биофизики СевГУ на эту тему в 2020 году уже велись пилотные исследования. Они доказали эффективность некоторых из предложенных композиций частиц. Однако более точное исследование требует дополнительных средств, и они были получены от Российского научного фонда (РНФ). Это самая престижная грантовая программа в области исследований в России, отмечает СевГУ.

«Главной задачей исследования станет доказательство низкой токсичности соединений.

Коллеги в Томске будут работать с пресноводными организмами, а мы с морскими, используя полигон Черноморского НИИ технологии судостроения в Севастопольской бухте. Там уже экспонируются образцы с экспериментальными составами, и мы контролируем процесс обрастания», — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории Андрей Мосунов.

Задача, которую предстоит решить севастопольцам, — как соединить наночастицы и реальные краски в стойкие и активные покрытия.

«Метод, который предлагали коллеги, не удовлетворял условиям эксперимента в агрессивной морской среде. Покрытие быстро механически уничтожалось. Одновременно с этим при введении в стандартные корабельные краски возникали проблемы с растворимостью, густотой и так далее. Поэтому помимо биологических и физико-химических исследований нужно найти технологию внесения этих наночастиц в краску, чтобы с этим можно было бы уже выходить на рынок», — объяснил Андрей Мосунов.

Финансирование научных исследований – 6 млн в год в течение трех лет с возможностью продления на два года.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пассажирские причалы побережья Ялты не могут отремонтировать уже 7 лет. В поселки Большой Ялты со времен СССР проще всего было добираться на прогулочных пассажирских катерах, которые ходили с полной загрузкой весь курортный сезон вдоль побережья от Фороса до Судака.

В Ялте утвердили перечень пунктов проката маломерных судов в регионе. Полтора десятка пунктов проката маломерных судов будут действовать на территории Ялтинского региона.

Бизнесмены обманули «Крымские морские порты» на 15 млн рублей. Должностные лица транспортной логистической компании подозреваются в крупном хищении бюджетных средств у предприятия «Крымские морские порты», сообщает пресс-служба МВД по Крым.

Капитана крымского судна оштрафовали за столкновение со сторожевым кораблем. Суд привлек к ответственности капитана судна «Капитан Пермяков» виновного в столкновении.

Власть
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.

Власть
Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Власть
Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.

Власть
Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма

Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма

Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации