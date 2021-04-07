Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.4
воздух +10
море +9

Происшествия

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской

18:33 среда, 7 апреля 2021
В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской

фото © porsche.autoua.net

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка не придумала ничего лучше, чем на стоянке торгового центра прямо перед камерами залить дорогое авто краской.

Согласно УК РФ за умышленную порчу чужого имущества ревнивице грозит до 3 месяцев ареста или даже до года исправительных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На трассе под Судаком три человека пострадали в лобовом ДТП. Под Судаком столкнулись Volkswagen и «Жигули».

Дело по факту гибели девяти человек на трассе «Таврида» направлено в суд. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок.

СМИ: на предприятиях Крыма за год погибли 59 человек. За прошлый год на предприятиях Крыма произошло около сотни несчастных случаев, 59 человек погибли.

У детского лагеря в Севастополе обнаружен мертвый олень. Животное погибло, упав с высоты, считают ветеринары.

Власть
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.

Происшествия
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции

В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео

Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.

Коронавирус в Крыму
«Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии

«Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму, по состоянию на 7 апреля, 100 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Власть
Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации