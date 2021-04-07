Происшествия
В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской
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В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Девушка не придумала ничего лучше, чем на стоянке торгового центра прямо перед камерами залить дорогое авто краской.
Согласно УК РФ за умышленную порчу чужого имущества ревнивице грозит до 3 месяцев ареста или даже до года исправительных работ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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