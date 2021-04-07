В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской

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В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка не придумала ничего лучше, чем на стоянке торгового центра прямо перед камерами залить дорогое авто краской.

Согласно УК РФ за умышленную порчу чужого имущества ревнивице грозит до 3 месяцев ареста или даже до года исправительных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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