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В Крыму займутся селекцией «чистых» цветов и трав
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В России создадут селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Проект планируется осуществить в Крыму.
Центр планируется развернуть на базе Научно-исследовательский институт сельского хозяйства РК в селе Крымская роза (Белогорский район). В текущем году на эти цели в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета будет выделено 15 млн рублей, еще столько же планируется привлечь из внебюджетных источников.
«В масштабах всей страны только у нас есть возможность размножать эфиромасличные растения в системе In vitro. Так мы получаем «чистые» растения, рассаду наших основных многолетних культур: розы, лаванды, – сообщили в НИИ. – Поэтому в первую очередь мы направим ресурсы на реконструкцию и строительство научно-тепличного комплекса. Это будет маточник чистой культуры, который позволит быстро размножить до двух миллионов саженцев».
Центр позволит обеспечить качественным посадочным материалом предприятия выращивающие сырье и производящие эфирные масла для фармацевтической, косметической отраслей и пищевой промышленности.
В тексте использованы материалы: Новый день
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