В Крыму выросли цены на аренду жилья на майские каникулы

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Ялта и Севастополь вошли в топ-3 российских городов для поездок на майские каникулы, уступив лидерство лишь Санкт-Петербургу.

Также в топ-10 популярных городов вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград, Алушта. Такие результаты получили аналитики Суточно.ру, проанализировав бронирования своих пользователей. Ежемесячно сервисом пользуется свыше 1 млн человек.

«В эти майские каникулы Крым очень популярен у россиян. Спрос превысил даже уровень того, что был на допандемийных каникулах в мае 2019-го года – на 30%», – говорит эксперт Юрий Кузнецов.

Повышение спроса повлекло за собой рост цен в Крыму на аренду жилья. Так, по сравнению с майскими каникулами 2019 года средняя стоимость аренды жилья в Ялте выросла на 24%, достигнув 3050 рублей, в Севастополе – на 19% (2830 рублей), в Алуште – на 5% (2530 рублей).

В среднем туристы собираются провести в Ялте семь суток, в Севастополе – пять суток, в Алуште – девять суток.

«На эти майские каникулы мы видим смещение спроса с объектов отельного типа на квартиры и дома, которые в полном распоряжении гостя и нет посторонних. Люди и на отдыхе стремятся к самоизоляции», – Юрий Кузнецов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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