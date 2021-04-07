Курортный сезон
Развитие сюжета: Из-за кешбэка Крыму предрекли более ранний приезд туристов ● Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом ● В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц ● Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона ● Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов
В Крыму выросли цены на аренду жилья на майские каникулы
фото © Flickr
Ялта и Севастополь вошли в топ-3 российских городов для поездок на майские каникулы, уступив лидерство лишь Санкт-Петербургу.
Также в топ-10 популярных городов вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград, Алушта. Такие результаты получили аналитики Суточно.ру, проанализировав бронирования своих пользователей. Ежемесячно сервисом пользуется свыше 1 млн человек.
«В эти майские каникулы Крым очень популярен у россиян. Спрос превысил даже уровень того, что был на допандемийных каникулах в мае 2019-го года – на 30%», – говорит эксперт Юрий Кузнецов.
Повышение спроса повлекло за собой рост цен в Крыму на аренду жилья. Так, по сравнению с майскими каникулами 2019 года средняя стоимость аренды жилья в Ялте выросла на 24%, достигнув 3050 рублей, в Севастополе – на 19% (2830 рублей), в Алуште – на 5% (2530 рублей).
В среднем туристы собираются провести в Ялте семь суток, в Севастополе – пять суток, в Алуште – девять суток.
«На эти майские каникулы мы видим смещение спроса с объектов отельного типа на квартиры и дома, которые в полном распоряжении гостя и нет посторонних. Люди и на отдыхе стремятся к самоизоляции», – Юрий Кузнецов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом. Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.
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