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Здоровье

В Крыму снова рост заболеваемости ОРВИ

19:57 среда, 7 апреля 2021
В Крыму снова рост заболеваемости ОРВИ

фото © iz.ru

За неделю специалисты зафиксировали превышение уровня заболеваемости ОРВИ в городах республики.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«В Крыму наблюдается превышение среднереспубликанского показателя по ОРВИ. Он составляет 29,7% на 10 тысяч населения. В Симферополе уровень повышен в 1,2 раза, в Керчи в 2 раза, в Феодосии в 1,5 раза, в Алуште в 1,3 раза, Кировский район – 1,3 раза, Сакский район – 1,2 раза», - перечислил он.

Крутиков также добавил, что в некоторых городах республики отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

«Наиболее высокие показатели отмечались в Керчи, Алуште, Советском районе. За прошедшую неделю снизился уровень в целом по субъекту на 12%. Тем не менее, в сравнении с предыдущей неделей, зафиксирован рост более чем на 10% в Симферополе и Феодосии», - отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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