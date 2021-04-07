Здоровье
В Крыму снова рост заболеваемости ОРВИ
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За неделю специалисты зафиксировали превышение уровня заболеваемости ОРВИ в городах республики.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«В Крыму наблюдается превышение среднереспубликанского показателя по ОРВИ. Он составляет 29,7% на 10 тысяч населения. В Симферополе уровень повышен в 1,2 раза, в Керчи в 2 раза, в Феодосии в 1,5 раза, в Алуште в 1,3 раза, Кировский район – 1,3 раза, Сакский район – 1,2 раза», - перечислил он.
Крутиков также добавил, что в некоторых городах республики отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями.
«Наиболее высокие показатели отмечались в Керчи, Алуште, Советском районе. За прошедшую неделю снизился уровень в целом по субъекту на 12%. Тем не менее, в сравнении с предыдущей неделей, зафиксирован рост более чем на 10% в Симферополе и Феодосии», - отметил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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