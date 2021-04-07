В Крыму пьяный водитель BMW пытался сбежать от полиции

В Кировском районе Крыма нетрезвый водитель автомобиля BMW решил скрыться от наряда ДПС, который пытался его остановить. На него составили целый ряд протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Патрульные заметили на дороге автомобиль, характер движения которого указывал на то, что за рулем находится нетрезвый человек. На требования инспектора об остановке водитель никак не отреагировал. Тогда полицейские приняли решение преследовать авто.

После остановки транспортного средства выяснилось, что за рулем «бумера» находился 20-летний местный житель, у которого отсутствовало удостоверение на право управления транспортом данной категории. В ходе проведения освидетельствования подтвердились и догадки полицейских о том, что молодой человек был пьян.

Кроме того, судя по видео, которое предоставили крымские силовики, движение автомобиль завершил в кювете, снеся ограждение и дорожный знак. После этого водитель попытался сбежать «на своих двоих», но был пойман.

Против молодого человека составлен целый ряд админматериалов, а именно: за пьяное вождение, игнорирование требований полицейских об остановке, повреждение дорог, нарушение правил тонировки, управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие страховки. Ему грозит до 15 суток административного ареста и уплата штрафов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Генерал-майору ФСБ вменили махинации с деньгами в Крыму. Силовик направлял деньги, предназначенные для строительства погранзастав, на возведение жилья для чекистов.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в зооуголке Симферополя. Прокуратура Крыма провела проверку соблюдения мер безопасности в зооуголке Детского парка Симферополя после травмирования пятилетней девочки, которой лошадь откусила палец.

Суд оштрафовал керчанина с татуировкой свастики. Как пояснил сам правонарушитель, татуировки на теле он сделал «по глупости еще в молодости».

Российские таможенники не разрешили крымчанину привезти саксофон. Крымчанин с российским паспортом пытался провезти на полуостров саксофон стоимостью около трех тысяч долларов США.