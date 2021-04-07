Происшествия
В грузовик с бронетехникой не поделил дорогу с «КамАЗом»
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Вчера вечером в районе села Денисовка Симферопольского района военный автомобиль «УРАЛ» при совершении маневра не поделил дорогу с «КамАЗом».
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Уточняется, что вчера вечером «УРАЛ», перевозивший бронетехнику при совершении поворота, задел самосвал «КамАЗ». В результате они заблокировали проезд автомобилей в обе стороны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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