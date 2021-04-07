«Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии

фото © pixabay.com

Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму, по состоянию на 7 апреля, 100 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Минздрава Крыма Александр Остапенко.

По его словам, на сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1423 пациента с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония». В то же время 262 человека получают лечение амбулаторно.

«Из продолжающих лечение, 100 пациентов – в тяжелом, крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов – на инвазивной искусственной вентиляции легких, 22 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких, 474 получают оксигенотерапию», – сказал Остапенко.

До этого он сообщил, что в Крыму наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекции.

По его информации, за минувшую неделю в Крыму подтверждено 572 случая новой коронавирусной инфекции и 638 случаев заболевания внебольничными пневмониями, зарегистрировано 39 летальных случаев от COVID-19. При этом госпитализировано 283 пациента с коронавирусом, что на 6% больше чем неделю назад.

«Есть небольшая тенденция к росту заболеваемости и, к сожалению, поздняя обращаемость имеет место, и мы госпитализируем пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Удельный вес летальных исходов связан с поздней госпитализацией и составляет порядка 80%», – сказал Остапенко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские фтизиатры опасаются роста заболеваемости туберкулезом. Пандемия коронавируса вызвала серьезную угрозу нарастания заболеваемости туберкулезом.

Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж. Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.

Коронавирус в Крыму: данные за сутки. За минувшие сутки на территории республики выявлено 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму: оперативные данные. За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.