Самолеты из аэропорта Симферополь летают в 57 направлениях

С 29 мая самолеты из аэропорта Симферополя начнут летать в Саранск, и таким образом маршрутная сеть авиасообщения между Крымом и Россией достигнет 57 направлений.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Полеты между столицами Республики Крым и Мордовии будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Прямое авиасообщение продлится до 25 сентября. Время в пути составит два часа», - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Как ранее сообщалось, с начала текущего года международный аэропорт «Симферополь» обслужил более 600 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За три месяца аэропорт принял и отправил более четырех тысяч рейсов.

С 28 марта аэропорт «Симферополь» перешел на летнее расписание. Это означает увеличение направлений полетов и частоты рейсов. По данным аэропорта, Крым в этом году включен в 56 авианаправлений, которые буду обслуживать 15 авиакомпаний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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