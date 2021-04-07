Прогноз погоды в Крыму на среду 7 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 99 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 17, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 10, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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