Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.4
воздух +16
море +9

Власть

Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

фото © ria.ru

Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.

«Я рассчитывал на победу, готовился к этому. Я продолжу работу администрации, задачи понятны: надо заниматься экономикой, бюджетом, работой всех предприятий, санитарной очисткой города, завершать работы по строительству, реализовывать программы по благоустройству общественных территорий», - сказал Демидов.

Он отметил, что все эти задачи стояли и перед предыдущими главами города.

«Круг вопросов местного значения давно определен. Вопрос эффективности системы. Необходимо правильно выстроить все процессы и экономику. Все должно работать не в пожарном режиме, а системно», - подчеркнул глава Симферополя.

Он также добавил, что пока цели сменить команду у него нет, это будет происходить «по мере необходимости».

«Команда будет обновляться на каких-то этапах. Мы будем менять функционал каких-то направлений и тогда понимать, подходят нам люди или нет. Задачи менять команды у меня нет, будем улучшать работу», - подытожил Демидов.

Сегодня депутаты Симферопольского городского совета утвердили кандидатуру Демидова на пост главы администрации крымской столицы. На рассмотрение депутатов было вынесено две кандидатуры: врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов и безработный Михаил Шумилин. За Демидова проголосовали 32 депутата, Шумилина поддержал 1 человек.

Предыдущий глава администрации Симферополя Елена Проценко официально покинула пост 19 февраля 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Маткапитал в Севастополе теперь можно оформить через МФЦ. Подать заявление на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка теперь можно не только в органах социальной защиты Севастополя, но и в городских отделениях МФЦ, сообщили в профильном департаменте.

Крымчанам разрешат одновременно иметь украинский паспорт и занимать госдолжности в России. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности жителям Крыма и Севастополя, которые по независящим причинам не смогли оформить выход из украинского гражданства.

У Зеленского рассказали, сколько государств поддержали «Крымскую платформу». Новую площадку для «переговоров по деоккупации Крыма» уже поддержали более десяти стран мира.

«Тридцать дармоедов»: в органах опеки Севастополя проведут проверки. В правительстве Севастополя намерены перестроить всю систему органов опеки, провести внутренние проверки и снять с должностей виновных.

Власть
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года

Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.

Власть
Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Власть
Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.

Власть
Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма

Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма

Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации