Власть
Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города
фото © ria.ru
Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.
«Я рассчитывал на победу, готовился к этому. Я продолжу работу администрации, задачи понятны: надо заниматься экономикой, бюджетом, работой всех предприятий, санитарной очисткой города, завершать работы по строительству, реализовывать программы по благоустройству общественных территорий», - сказал Демидов.
Он отметил, что все эти задачи стояли и перед предыдущими главами города.
«Круг вопросов местного значения давно определен. Вопрос эффективности системы. Необходимо правильно выстроить все процессы и экономику. Все должно работать не в пожарном режиме, а системно», - подчеркнул глава Симферополя.
Он также добавил, что пока цели сменить команду у него нет, это будет происходить «по мере необходимости».
«Команда будет обновляться на каких-то этапах. Мы будем менять функционал каких-то направлений и тогда понимать, подходят нам люди или нет. Задачи менять команды у меня нет, будем улучшать работу», - подытожил Демидов.
Сегодня депутаты Симферопольского городского совета утвердили кандидатуру Демидова на пост главы администрации крымской столицы. На рассмотрение депутатов было вынесено две кандидатуры: врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов и безработный Михаил Шумилин. За Демидова проголосовали 32 депутата, Шумилина поддержал 1 человек.
Предыдущий глава администрации Симферополя Елена Проценко официально покинула пост 19 февраля 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Маткапитал в Севастополе теперь можно оформить через МФЦ. Подать заявление на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка теперь можно не только в органах социальной защиты Севастополя, но и в городских отделениях МФЦ, сообщили в профильном департаменте.
Крымчанам разрешат одновременно иметь украинский паспорт и занимать госдолжности в России. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности жителям Крыма и Севастополя, которые по независящим причинам не смогли оформить выход из украинского гражданства.
У Зеленского рассказали, сколько государств поддержали «Крымскую платформу». Новую площадку для «переговоров по деоккупации Крыма» уже поддержали более десяти стран мира.
«Тридцать дармоедов»: в органах опеки Севастополя проведут проверки. В правительстве Севастополя намерены перестроить всю систему органов опеки, провести внутренние проверки и снять с должностей виновных.
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года
Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
Высокий полицейский чин в Крыму попался на взятке в 100 тысяч долларов
Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города
Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
4 апреля
Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма
Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.