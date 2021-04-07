Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города

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Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.

«Я рассчитывал на победу, готовился к этому. Я продолжу работу администрации, задачи понятны: надо заниматься экономикой, бюджетом, работой всех предприятий, санитарной очисткой города, завершать работы по строительству, реализовывать программы по благоустройству общественных территорий», - сказал Демидов.

Он отметил, что все эти задачи стояли и перед предыдущими главами города.

«Круг вопросов местного значения давно определен. Вопрос эффективности системы. Необходимо правильно выстроить все процессы и экономику. Все должно работать не в пожарном режиме, а системно», - подчеркнул глава Симферополя.

Он также добавил, что пока цели сменить команду у него нет, это будет происходить «по мере необходимости».

«Команда будет обновляться на каких-то этапах. Мы будем менять функционал каких-то направлений и тогда понимать, подходят нам люди или нет. Задачи менять команды у меня нет, будем улучшать работу», - подытожил Демидов.

Сегодня депутаты Симферопольского городского совета утвердили кандидатуру Демидова на пост главы администрации крымской столицы. На рассмотрение депутатов было вынесено две кандидатуры: врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов и безработный Михаил Шумилин. За Демидова проголосовали 32 депутата, Шумилина поддержал 1 человек.

Предыдущий глава администрации Симферополя Елена Проценко официально покинула пост 19 февраля 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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