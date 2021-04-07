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Ничего нового: Аксенову предложат возглавить крымский список «Единой России»
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Крымское региональное отделение партии » Единая Россия» (ЕР) предложит кандидатуру главы республики Сергея Аксенова в качестве первого номера списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов.
«Безусловно, это все определит голосование. Но я не открою большой секрет, что Аксенов Сергей Валерьевич будет предложен в качестве кандидата на первое место», – сказал Константинов.
Секретарь регионального отделения партии уверен в сохраняющемся высоком уровне доверия Аксенову со стороны крымчан.
Сам же Константинов пока не принял решения относительно своей роли в выборном процессе и не знает, будет ли его кандидатура в партийном списке от Крыма на выборах в Госдуму.
Аксенов в 2016 году также возглавлял список претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.
Ранее документы на участие в праймериз «Единой России» подали депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев (по Керченскому одномандатному избирательному округу), председатель комитета Государственного совета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (Симферопольский одномандатный избирательный округ, в состав которого входят города Судак, Феодосия и Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, Центральный район города Симферополя и юго-западная часть Симферопольского района), а также вице-премьер Крыма Евгений Кабанов (Евпаторийский одномандатный избирательный округ).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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