Ничего нового: Аксенову предложат возглавить крымский список «Единой России»

фото © Корреспондент.net

Крымское региональное отделение партии » Единая Россия» (ЕР) предложит кандидатуру главы республики Сергея Аксенова в качестве первого номера списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов.

«Безусловно, это все определит голосование. Но я не открою большой секрет, что Аксенов Сергей Валерьевич будет предложен в качестве кандидата на первое место», – сказал Константинов.

Секретарь регионального отделения партии уверен в сохраняющемся высоком уровне доверия Аксенову со стороны крымчан.

Сам же Константинов пока не принял решения относительно своей роли в выборном процессе и не знает, будет ли его кандидатура в партийном списке от Крыма на выборах в Госдуму.

Аксенов в 2016 году также возглавлял список претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.

Ранее документы на участие в праймериз «Единой России» подали депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев (по Керченскому одномандатному избирательному округу), председатель комитета Государственного совета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (Симферопольский одномандатный избирательный округ, в состав которого входят города Судак, Феодосия и Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, Центральный район города Симферополя и юго-западная часть Симферопольского района), а также вице-премьер Крыма Евгений Кабанов (Евпаторийский одномандатный избирательный округ).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города. Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.

Бывший крымский чиновник стал главой департамента автодорог в Ростове. В Ростове-на-Дону бывший высокопоставленный чиновник «Воды Крыма» Денис Водопьянов назначен на должность руководителя департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Маткапитал в Севастополе теперь можно оформить через МФЦ. Подать заявление на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка теперь можно не только в органах социальной защиты Севастополя, но и в городских отделениях МФЦ, сообщили в профильном департаменте.

Крымчанам разрешат одновременно иметь украинский паспорт и занимать госдолжности в России. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности жителям Крыма и Севастополя, которые по независящим причинам не смогли оформить выход из украинского гражданства.