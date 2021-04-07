Происшествия
На трассе под Судаком три человека пострадали в лобовом ДТП
Под Судаком столкнулись Volkswagen и «Жигули».
Пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Авария произошла накануне на 1-м километре автодороги «Судак-Солнечная Долина». Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. На место ДТП выезжали сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и ГИБДД.
«Спасатели с помощью специального приспособления вытащили пострадавшего из автомобиля ВАЗ, оказали первую помощь, после чего двух пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую горбольницу», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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