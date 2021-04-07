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Происшествия

На трассе под Судаком три человека пострадали в лобовом ДТП

Под Судаком столкнулись Volkswagen и «Жигули».

 Пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Авария произошла накануне на 1-м километре автодороги «Судак-Солнечная Долина». Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. На место ДТП выезжали сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и ГИБДД.

«Спасатели с помощью специального приспособления вытащили пострадавшего из автомобиля ВАЗ, оказали первую помощь, после чего двух пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую горбольницу», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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