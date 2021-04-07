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Общество

На Крым снова идут снег и дожди: объявлено штормовое предупреждение

13:14 среда, 7 апреля 2021

В ближайшее время погода в Крыму снова испортится, предупреждает МЧС Крыма.

По данным регионального гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 апреля в республике ожидаются дожди, мокрый снег. Днем в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. В горах гололедно-изморозевые отложения. Усиление юго-западного ветра 17-22 м/с.

Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах ЖКХ, нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий, увеличение числа ДТП. Также не исключены обрывы линий электропередачи и происшествия в акваториях Черного и Азовского морей.

Находиться в прибрежной зоне во время шторма опасно для жизни, подчеркнули спасатели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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