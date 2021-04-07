Власть
Минобороны России планирует провести 9 мая парады в трех городах Крыма
В Министерстве обороны России сообщают, что в этом году на 9 мая запланировано 10 военных парадов, в том числе в Крыму.
«9 мая спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в составе сводных оркестров в военных парадах будет задействовано от 40 до 60 военных музыкантов.
Ранее сообщалось, что в Москву для тренировок и последующего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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