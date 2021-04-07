Маткапитал в Севастополе теперь можно оформить через МФЦ

Подать заявление на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка теперь можно не только в органах социальной защиты Севастополя, но и в городских отделениях МФЦ, сообщили в профильном департаменте.

«Региональный материнский капитал предоставляется на вторых детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года. Его размер составляет 103 тыс. 400 рублей», – уточнили в департаменте труда и соцзащиты населения Севастополя.

Как разъяснила замначальника управления соцобеспечения Евгения Пытько, при подаче заявления на региональный капитал к заявлению необходимо приложить паспорт или другой документ, подтверждающий личность и регистрацию по месту жительства, а также свидетельства о рождении детей, реквизиты расчетного счета и справку о доходах семьи за три предыдущих месяца. На сегодняшний день региональный материнский капитал при рождении второго ребенка получили более 900 севастопольских семей, отметила Пытько.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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