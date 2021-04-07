Власть
Крыму не хватает почти тысячи врачей
Системе здравоохранения Крыма не хватает почти тысячи врачей.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила председатель Крымской республиканской организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ Ольга Турчанинова.
«На сегодняшний день не хватает 989 врачей и полторы тысячи медицинских сестер», – уточнила Турчанинова.
Она добавила, что за счет средств республики в 2020 году было выкуплено 27 квартир для медработников.
Ранее сообщалось, что в Крыму более 200 врачей получили по миллиону рублей в рамках программы «Земский доктор». Также отмечалось, что нехватку медиков больше других регионов республики испытывают Армянск, Красногвардейский район и Евпатория.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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