Крыму не хватает почти тысячи врачей

Системе здравоохранения Крыма не хватает почти тысячи врачей.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила председатель Крымской республиканской организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ Ольга Турчанинова.

«На сегодняшний день не хватает 989 врачей и полторы тысячи медицинских сестер», – уточнила Турчанинова.

Она добавила, что за счет средств республики в 2020 году было выкуплено 27 квартир для медработников.

Ранее сообщалось, что в Крыму более 200 врачей получили по миллиону рублей в рамках программы «Земский доктор». Также отмечалось, что нехватку медиков больше других регионов республики испытывают Армянск, Красногвардейский район и Евпатория.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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